2020-07-21T13:54:38+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина развел костер во дворе и спалил дом

В пожаре никто из людей не пострадал [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке загорелся частный домВ Липецке загорелся частный домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В этот вторник, 21 июля, в Липецке случился пожар. На улице Зои Космодемьянской загорелся частный дом. По словам очевидцев, хозяин участка разогревал еду во дворе на открытом огне. В какой-то момент языки пламени перекинулись на здание. Соседи, увидев дым, вызвали спасателей.

В Липецке загорелся частный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке загорелся частный домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на борьбу с огнем привлекли 3 автоцистерны. Повреждена кровля дома и внутренняя отделка помещений. К счастью, никто из людей не пострадал. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных слудб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

В Липецке загорелся частный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке загорелся частный домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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