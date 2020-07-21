В Липецке девушка украла и продала тигрового притона своего приятеля

21 Июль 2020 2020-07-21T16:27:19+03:00

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В Липецке расследовали дело о необычной краже экзотического представителя фауны. Преступление произошло в мае этого года. Тогда в полицию поступило заявление о пропаже тигрового питона. Владелец заявил, что домашний питомец пропал вместе с ковриком с подогревом.

В ходе расследования выяснилось. Что в день пропажи змеи у мужчины гостила некая дама. Пока хозяина не было дома, барышня обратила внимание на рептилию, «загуглила» и поняла, что на змее можно заработать. Ушлая дама разместила в сети объявление о продаже редкого «домашнего животного», и покупатель быстро нашелся.

Гостья сразу договорилась о встрече, погрузила змею в контейнер, кинула туда же коврик с подогревом и продала чужую рептилию незнакомцу. Ущерб владельцу змеи оценили более чем в 7000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело о краже расследовали и передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU