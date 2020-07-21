2020-07-21T18:58:18+03:00
Происшествия

Грузовик с прицепом перевернулся после столкновения с легковушкой под Липецком

Авария произошла на трассе в Елецком районе [видео, фото]
Лия МУРАДЬЯН
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КамАЗ перевернулся в Елецком районе. Фото: "ДТП Елец"КамАЗ перевернулся в Елецком районе. Фото: "ДТП Елец"Фото: vk.com
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Крупная авария произошла в этот вторник, 21 июля, на трассе в Елецком районе Липецкой области. Там неподалеку от поселка Солидарность столкнулись «КамАЗ» с прицепом и легковой автомобиль «Фольксваген».

ДТП на подъезде к Ельцу.vk.com/myregion48

По словам очевидцев, иномарка внезапно выехала на трассу со второстепенной дороги прямо перед многотонной машиной. У водителя «КамАЗа» не было возможности уйти от удара. Грузовик практически выдрал у легковушки всю переднюю часть вместе с капотом и колесами.

В аварии пострадал водитель легковушки. Фото: "ДТП Елец" Фото: vk.com

В аварии пострадал водитель легковушки. Фото: "ДТП Елец"Фото: vk.com

От удара грузовой автомобиль с песком развернуло и вынесло в кювет, где он опрокинулся на бок. Груз высыпался на землю. Прицеп также оказался в кювете, но не опрокинулся. Разорванная легковушка осталась стоять на дороге.

Как на самом деле произошло столкновение и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД. На месте также работали медики скорой помощи – водителя иномарки увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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