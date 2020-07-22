22 Июль 2020 2020-07-22T09:19:49+03:00

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Число умерших от коронавируса в Липецке на 22 июля 2020 года составило 21 человек. По данным оперативного штаба, в эти сутки скончался 65-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Мужчина лежал в инфекционном госпитале с вызванной коронавирусом двусторонней полисегментарной пневмонией. Врачи боролись за его жизнь и делали все необходимое по рекомендациям Минздрава.

Лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы, также тяжело протекала внебольничная пневмония. Официально смерть наступила в результате прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родственникам умершего.

Тем самым число активных случаев заражения коронавирусом на утро 22 июля в Липецкой области составило 1013 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU