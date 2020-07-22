2020-07-22T09:35:38+03:00
Общество

В Липецке резко увеличилось количество разводов – родители разводятся, чтобы получать субсидии

Чиновники уверены, что на статистику браков и разводов влияют принятые законы
Лия МУРАДЬЯН
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Неутешительную статистику озвучили в горсовете во время отчета управления ЗАГС. По данным руководителя управления Галины Белкиной, в 2019 году загсы выдали 5210 свидетельств о рождении – на 663 меньше, чем годом ранее. При этом свидетельств о смерти выдали больше, чем в 2018 году – 6600. Средний возраст умерших в Липецке составляет 70.7 лет.

В брак за тот же период вступили 4097 пар, что на 280 больше, чем за год до этого. Однако количество разводов превысило показатель 2018 года куда более существенно: в 2019 году развелись 3567 супругов – на 1252 больше, чем в 2018 году.

На вопрос депутатов, с чем это связано, чиновники предположили, что все дело в законодательстве: родители оформляют развод «фиктивно», чтобы получать субсидии и другие «плюшки» от государства, как малоимущие.

– Мы связываем увеличение количества разводов с принятием законов для поддержки семьи, – предположила Галина Белкина. – Меры поддержки были привязаны к минимальному доходу семьи. Не факт, что семьи реально распались.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, спикер парламента Александр Афанасьев предложил более подробно рассмотреть этот вопрос на следующем заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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