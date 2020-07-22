2020-07-22T12:43:16+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по тонировке – особо упрямым водителям грозит 15 суток

Профилактическое мероприятие ГИБДД пройдет 23 июля
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке автоинспекторы выйдут на проверку тонированных машин. Профилактическое мероприятие ГИБДД пройдет на дорогах области пройдет в четверг, 23 июля. Как пояснили в пресс-службе ведомства, ограничение видимости является очень серьезным фактором риска, который может привести к ДТП. Особенно тонированные стекла не дают в полной мере следить за дорогой в темное время суток, когда и без этого хуже видно пешеходов.

Во время рейда автоинспекторы будут проверять светопропускаемость лобового и передних стекол, которая должна быть не менее 70%. При этом требования приложения №8 Технического регламента на задние стекла не распространяется.

В ГИБДД напомнили, что нарушение регламента карается по административной статье 12.5 КоАП РФ штрафом в 500 рублей. При этом автоинспекторы обяжут автомобилиста снять тонировку на месте. За отказ удалить тонировку – еще один штраф от 500 до 1000 рублей. Особо упрямым грозит 15 суток за неисполнение требования сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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