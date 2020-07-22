2020-07-22T13:50:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецкой области приступили к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу

Количество заболевших COVID-19 снижается
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая область переходит к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщили в эту среду, 22 июля, в региональном оперативном штабе. Это значит, что в полную силу заработают детские сады, ТРЦ, организации и предприятия, которые до сих пор простаивали из-за коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе зафиксировали 12 новых случаев заражения COVID-19. В минувший вторник, 21 июля, заболели 13 липчан. За время пандемии инфекцию выявили у 4 435 жителей Липецкой области. Выздоровели 3 389 пациентов. Продолжают бороться с болезнью 1 014 липчан. У большинства коронавирус протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома. Более 200 человек пришлось положить в больницу. Там за ними наблюдают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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