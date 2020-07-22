Пожар в Липецке: внутри горящей бани нашли газовый баллон
В эту среду, 22 июля, в Липецке произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 11.42. Сотрудники МЧС выехали по указанному адресу на улицу Салтыкова-Щедрина.
В Липецке сгорела баня: внутри горящей постройки лежал газовый баллон.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Оказалось, что в том районе загорелась деревянная баня. Когда пожарные прибыли на место, она уже полыхала. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.
В Липецке сгорела деревянная баняФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
В Липецке сгорела деревянная баняФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Кстати, внутри горящей постройки пожарные обнаружили сюрприз. Там находился газовый баллон, который чудом не взорвался. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.
В горящей бане обнаружили газовый баллонФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU