2020-07-22T14:12:51+03:00
Происшествия

Пожар в Липецке: внутри горящей бани нашли газовый баллон

Постройка чудом не взорвалась [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сгорела деревянная баняВ Липецке сгорела деревянная баняФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В эту среду, 22 июля, в Липецке произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 11.42. Сотрудники МЧС выехали по указанному адресу на улицу Салтыкова-Щедрина.

В Липецке сгорела баня: внутри горящей постройки лежал газовый баллон.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

Оказалось, что в том районе загорелась деревянная баня. Когда пожарные прибыли на место, она уже полыхала. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В Липецке сгорела деревянная баня Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке сгорела деревянная баняФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке сгорела деревянная баня Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке сгорела деревянная баняФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Кстати, внутри горящей постройки пожарные обнаружили сюрприз. Там находился газовый баллон, который чудом не взорвался. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

В горящей бане обнаружили газовый баллон Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В горящей бане обнаружили газовый баллонФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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