В Липецке после ливня затопило дороги

22 Июль 2020 2020-07-22T16:50:39+03:00

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В эту среду, 22 июля, на Липецк обрушился сильный дождь. Ливень был недолгим, однако его последствия горожане ощутили в полной мере. Некоторые дороги областного центра затопило. Коммунальщикам пришлось откачивать воду с улицы 3 участка ЛТЗ, 50 лет НЛМК и других. Эти проезжие части не оборудованы системой ливневой канализации.

Бригады управления благоустройства выезжали на наиболее проблемные участки. Даже на дорогах с ливневками скапливалась вода. Где-то не справлялась система. В других местах воде мешали уйти разные предметы. Например, на улице Советской колодец был закрыт пакетом. По информации пресс-службы администрации города, где ливневка не справлялась с потоками, специалисты прочищали решетки дождеприемных колодев.

ИСТОЧНИК KP.RU