В Липецке за 118 млн рублей рекультивируют мусорный полигон "Орлиный лог"

22 Июль 2020 2020-07-22T19:38:11+03:00

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В Липецке рекультивируют полигон "Орлиный лог". Комплекс работ проведут в рамках федерального проекта "Чистый воздух" и нацпроекта "Экология". На это потребуется около 118 млн рублей. Деньги возьмут из федерального, регионального и городского бюджетов. Напомним, Липецкая область и еще 5 регионов России получила субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сначала территорию расчистят. Затем начнется сама рекультивация на площади в 16,52 га. Первый этап запланирован на 2020-2021 годы. Рабочие снимут верхний слой почвы, засыпят трещины и провалы, нанесут новый плодородный слой. Второй этап пройдет в 2022-2023 годах. Специалисты начнут восстанавливать флору и фауну. Они высадят саженцы деревьев и кустарников.

По данным пресс-службы мэрии, свалка существует уже 24 года. За это время на ней скопилось 2,5 млн тонн промышленно-строительных отходов 4 и 5 классов опасности. Сюда свозили крупногабаритный бытовой, строительный мусор. Старую мебель, стекло и пластик. Полигон закрыли в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU