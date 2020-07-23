Под Липецком на трассе сбили лося

23 Июль 2020 2020-07-23T09:26:46+03:00

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В минувшую среду, 22 июля, под Липецком в районе Матырского водохранилища произошла авария. На 310-ом км трассы Орел-Тамбов сбили лося. По словам очевидцев, машина, попавшая в ДТП, уехала. Другие водители начали останавливаться и пытаться помочь бедному животному.

- Мимо ехали, увидели лежащим на обочине, - рассказывают липчане в соцсетях. - Позвонили в "112".

Лось также попал в объектив видеокамер. Он лежит у края проезжей части. Довольно спокойный, только вертит головой. Лось пытается подняться, но тщетно. Задние ноги его не слушаются. Дальнейшая судьба животного выясняется.

Липчан просят соблюдать правила дорожного движения. Быть внимательнее за рулем и не нарушать скоростной режим.

На трассе под Липецком сбили лося.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU