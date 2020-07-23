2020-07-23T10:21:26+03:00
Общество

На липецком Городище вандалы сломали карусели и испортили велопарковку

Этой ночью жители Липецка изрисовали лавочки и каменный ковер
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжают орудовать вандалы. За минувшую неделю они сломали карусель на детской площадке, испортили велопарковку, исписали лавочки и разрисовали каменный ковер на липецком Городище.

По словам администратора общественного пространства, молодежь собирается здесь каждую ночь. Только одни отдыхают, а другие начинают портить объекты. Причем все делают исподтишка. При виде охранника бросаются врассыпную.

По информации пресс-службы мэрии, этой ночью, с 22 на 23 июля, неизвестные оставили послания на лавочке и каменном ковре. Причем на последнем художества оттереть не получается ни растворителем, ни бензином, ни керосином.

Не все липчане пользуются урнами - администраторы несколько раз в день убирают на Городище мусор. На участке высаживают новые деревья и кустарники. Специалисты ухаживают за растениями, поливают газон. У территории перед сценой стоит автоматическая система полива. Участки вдоль Плехановского спуска приходится поливать вручную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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