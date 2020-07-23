В Липецке 17-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП с иномаркой
За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3 054 нарушения правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 8 водителей. 40 человек не пристегнулись во время движения. Еще 2 625 автомобилистов превысили скорость. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 26 аварий в которых никто не пострадал.
Накануне, 22 июля, на автодороге Орел-Тамбов автомобиль "Лифан Солано" вылетел в кювет. 39-летнего водителя с травмами доставили в больницу. Проводится административное расследование.
В Липецке мотоциклист попал в ДТП.vk.com/myregion48
В Липецке на улице Баумана столкнулись "Хендай" и мотоцикл "Racer". 17-летнего мотоциклиста госпитализировали.
Ночью на улице Неделина "Лада Приора" врезалась в "Ладу 217230". Пострадал 19-летний водитель первой машины. Во втором автомобиле травмы получила 19-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь и отпустили.
В Липецке на улице Неделина столкнулись две "Лады": есть пострадавшие.vk.com/myregion48
Ночью в Липецке на улице Неделина произошло ДТП.vk.com/myregion48
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