В Липецке 17-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП с иномаркой

23 Июль 2020 2020-07-23T10:44:47+03:00

ДТП на улице Неделина в Липецке: есть пострадавшие Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

А на улице Неделина столкнулись две "Лады" [видео]

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3 054 нарушения правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 8 водителей. 40 человек не пристегнулись во время движения. Еще 2 625 автомобилистов превысили скорость. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 26 аварий в которых никто не пострадал.

Накануне, 22 июля, на автодороге Орел-Тамбов автомобиль "Лифан Солано" вылетел в кювет. 39-летнего водителя с травмами доставили в больницу. Проводится административное расследование.

В Липецке мотоциклист попал в ДТП.vk.com/myregion48

В Липецке на улице Баумана столкнулись "Хендай" и мотоцикл "Racer". 17-летнего мотоциклиста госпитализировали.

Ночью на улице Неделина "Лада Приора" врезалась в "Ладу 217230". Пострадал 19-летний водитель первой машины. Во втором автомобиле травмы получила 19-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь и отпустили.

В Липецке на улице Неделина столкнулись две "Лады": есть пострадавшие.vk.com/myregion48

Ночью в Липецке на улице Неделина произошло ДТП.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU