Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июля 2020 года достигло 4 448 человек

23 Июль 2020 2020-07-23T11:19:00+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось до 4 448 человек. По информации регионального оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 13 липчан. Напомним, что днем ранее число заболевших было чуть ниже - 12 человек. Выздоровели 3 425 жителей области. Более 900 пациентов продолжают лечение.

Напомним, что с этого четверга, 23 июля, в Липецкой области переходят к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Должны начать работать все предприятия торговли и сферы услуг, общепита. Откроются гостиницы, кинотеатры, учреждения культуры, здравоохранения и учебные заведения. Предполагается, что в конце месяца юных липчан примут детские лагеря. При этом запрет на массовые мероприятия сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU