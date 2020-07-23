2020-07-23T12:21:13+03:00
Общество

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Липецкой области

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о высокой горимости лесовСпасатели предупреждают липчан о высокой горимости лесовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 23 июля, в лесах южных районов Липецкой области ожидается высокая пожароопасность. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, установлена горимость 4 класса из 5 существующих.

Напомним, что въезд в леса в Липецке и области ограничен. Также нельзя разводить костры и сжигать сухую траву. Спасатели просят липчан быть осторожнее при обращении с огнем. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросать на землю непотушенные сигареты, на природе не оставлять после себя мусор - бутылки или осколки стекла, пропитанные бензином тряпки. Они могут легко воспламениться на солнце.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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