МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Липецкой области
В этот четверг, 23 июля, в лесах южных районов Липецкой области ожидается высокая пожароопасность. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, установлена горимость 4 класса из 5 существующих.
Напомним, что въезд в леса в Липецке и области ограничен. Также нельзя разводить костры и сжигать сухую траву. Спасатели просят липчан быть осторожнее при обращении с огнем. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросать на землю непотушенные сигареты, на природе не оставлять после себя мусор - бутылки или осколки стекла, пропитанные бензином тряпки. Они могут легко воспламениться на солнце.
В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU