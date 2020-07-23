В Липецке из-за ремонтных работ изменятся маршруты семи автобусов

23 Июль 2020 2020-07-23T13:46:02+03:00

Подробную информацию о работе пассажирского транспорта можно узнать в диспетчерской города

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В Липецке временно изменили маршрут автобуса №19. Как пояснили в городском департаменте транспорта, причина тому - ремонтные работы по улице Студенечской.

В минувшую среду, 22 июля, автобус №19 "площадь Клименкова-3 участок ЛТЗ - площадь Клименкова" сменил схему движения. Теперь в направлении к поселку Заречье транспорт пойдет по маршруту "..Рыночная площадь - улица Волгоградская - Ильича - Краснозаводская - ..".

Работы по замене инженерных сетей на перекрестке улиц Пожарского и Баумана изменят схемы движения еще нескольких автобусов. С субботы, 25 июля, автобусы №39, 43, 44, 64, 324К будут ездить в направлении Окружного шоссе через улицу Ушинского.

Автобус №90 "Автостанция "Сокол" - улица Баумана" не будет заезжать на улицу Пожарского и Ушинского. Схема движения "Автостанция "Сокол" - улица Бабушкина - Троицкий храм - Бабушкина - площадь Заводская - остановка "улица Баумана" в направлении Студеновской - Ковалева - остановка "улица Баумана" в направлении Баумана - автостанция "Сокол".

Напомним, подробную информацию о работе пассажирского транспорта можно узнать в диспетчерской по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU