В Липецке с деревьев снимают рекламные вывески

23 Июль 2020 2020-07-23T15:10:35+03:00

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В Липецке демонтируют рекламу с деревьев. Городские предприниматели не хотят размещать информацию о себе в соответствии с законодательством. Вместо этого они прибивают таблички гвоздями к деревьям вдоль дорог.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие конструкции обнаружили на улице Ковалева. Кстати, такие действия являются нарушением правил благоустройства. Гвозди и саморезы повреждают кору и ствол дерева. Заносится инфекция, из-за которой растения болеют сохнут и могут погибнуть.

За несколько часов специалисты очистили 5 деревьев, сняли 12 рекламных конструкций. Кстати, за несанкционированное размещение информации на деревьях грозит штраф до 50 тыс. рублей. На той же улице специалисты обнаружили незаконные конструкции на земле. Щиты требуют убрать в течение 2 недель. В противном случае это сделают принудительно.

За первую половину 2020 года в областном центре демонтировали 352 рекламные конструкции. Из них 131 - силами муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU