2020-07-23T15:10:35+03:00
Общество

В Липецке с деревьев снимают рекламные вывески

За незаконное размещение конструкций предпринимателям грозит до 50 тыс. рублей штрафа
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
С деревьев в Липецке убирают рекламуС деревьев в Липецке убирают рекламуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецке демонтируют рекламу с деревьев. Городские предприниматели не хотят размещать информацию о себе в соответствии с законодательством. Вместо этого они прибивают таблички гвоздями к деревьям вдоль дорог.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие конструкции обнаружили на улице Ковалева. Кстати, такие действия являются нарушением правил благоустройства. Гвозди и саморезы повреждают кору и ствол дерева. Заносится инфекция, из-за которой растения болеют сохнут и могут погибнуть.

За несколько часов специалисты очистили 5 деревьев, сняли 12 рекламных конструкций. Кстати, за несанкционированное размещение информации на деревьях грозит штраф до 50 тыс. рублей. На той же улице специалисты обнаружили незаконные конструкции на земле. Щиты требуют убрать в течение 2 недель. В противном случае это сделают принудительно.

За первую половину 2020 года в областном центре демонтировали 352 рекламные конструкции. Из них 131 - силами муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке с деревьев снимают рекламные вывески
В Липецке из-за ремонтных работ изменятся маршруты семи автобусов
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Липецкой области
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июля 2020 года достигло 4 448 человек
В Липецке 17-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП с иномаркой
На липецком Городище вандалы сломали карусели и испортили велопарковку
Под Липецком на трассе сбили лося
В Липецке за 118 млн рублей рекультивируют мусорный полигон "Орлиный лог"
В Липецке для выпускников выступит музыкальная группа и прогремит салют
С помощью Сбербанка безналичной оплатой проезда в общественном транспорте уже воспользовались миллиард раз
В Липецке после ливня затопило дороги
Пожар в Липецке: внутри горящей бани нашли газовый баллон