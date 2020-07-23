Во время уборки урожая под Липецком сгорело поле с пшеницей

23 Июль 2020 2020-07-23T17:16:09+03:00

Пожар на поле с пшеницей под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

С крупным пожаром в Романово боролись 19 сотрудников МЧС [видео, фото]

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Крупный пожар произошел в селе Романово Лебедянского района Липецкой области в этот четверг, 23 июля. Там в поле загорелась неубранная пшеница. Из-за ветра и сухой погоды огонь быстро распространился на несколько гектаров.

Пожар на поле с пшеницей в Липецкой области.Видео пресс-службы регионального ГУ МЧС

Пожар тушили 19 сотрудников МЧС, привлекали 4 единицы техники, включая автомобиль службы пожаротушения. Также с огнем боролись и сотрудники сельхозпредприятия, на чьих полях все случилось.

Пожар на поле с пшеницей под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Чтобы остановить огонь горячую траву, территорию по периметру перепахали двумя тракторами, также собственник подогнал «КамАЗ» с 10 тоннами воды.

Под Липецком сгорело несколько гектаров с пшеницей.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

С учетом огромной площади, пожар потушили весьма оперативно – на ликвидацию ушло чуть более часа. Как выяснилось, трава загорелась в момент, когда в поле шла уборка пшеницы, собрать успели не весь урожай. Ущерб еще предстоит подсчитать.

Пожар на поле с пшеницей под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, причину возникновения пожара предстоит установить в ходе расследования.

Пожар на поле с пшеницей под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар на поле с пшеницей под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU