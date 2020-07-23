Во время уборки урожая под Липецком сгорело поле с пшеницей
Крупный пожар произошел в селе Романово Лебедянского района Липецкой области в этот четверг, 23 июля. Там в поле загорелась неубранная пшеница. Из-за ветра и сухой погоды огонь быстро распространился на несколько гектаров.
Пожар на поле с пшеницей в Липецкой области.Видео пресс-службы регионального ГУ МЧС
Пожар тушили 19 сотрудников МЧС, привлекали 4 единицы техники, включая автомобиль службы пожаротушения. Также с огнем боролись и сотрудники сельхозпредприятия, на чьих полях все случилось.
Чтобы остановить огонь горячую траву, территорию по периметру перепахали двумя тракторами, также собственник подогнал «КамАЗ» с 10 тоннами воды.
Под Липецком сгорело несколько гектаров с пшеницей.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
С учетом огромной площади, пожар потушили весьма оперативно – на ликвидацию ушло чуть более часа. Как выяснилось, трава загорелась в момент, когда в поле шла уборка пшеницы, собрать успели не весь урожай. Ущерб еще предстоит подсчитать.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, причину возникновения пожара предстоит установить в ходе расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU