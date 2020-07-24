2020-07-24T10:13:45+03:00
Происшествия

В Липецке «Субару» влетела в столб – погибли молодой водитель и подросток

За сутки на дорогах региона в трех ДТП, пострадали 2 человека и двое погибли [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП погибли водитель и подростокВ ДТП погибли водитель и подростокФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Жуткая авария произошла в 1.05 ночи на улице Гагарина в Липецке. Там 19-летний водитель «Субару-Импреза» потерял управление и на полной скорости влетел в фонарный столб. От удара иномарка мгновенно превратилась в груду металла. Помимо водителя в салоне был также 15-летний пассажир. К несчастью, оба погибли.

Смертельное ДТП на улице Гагарина.vk.com/myregion48

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, предварительная причина ДТП – нарушение правил расположения на проезжей части. Сейчас по факту идет расследование, в ходе которого установят окончательными причины аварии.

Всего за сутки, 23 июля, на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали 2 человека и двое погибли. Автоинспекторы просят водителей неукоснительно соблюдать все пункты ПДД, нарушение любого из них может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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