Число зараженных коронавирусом в Липецке на 24 июля 2020 года: 12 новых случаев COVID-19

24 Июль 2020 2020-07-24T11:35:34+03:00

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Число зараженных коронавирусом в Липецкой области на 24 июля 2020 года составило 4460 человек. Количество новых случаев в сутки в последние дни практически стабильное. По данным оперативного штаба на утро за сутки в регионе COVID-19 выявили у 12 человек. В предыдущие сутки было 13.

Из общего количества зараженных на данный момент выздоровели 3487 человек, 21 – умерли. Тем самым количество активно зараженных официально сейчас 952 человека. Чуть более 200 из них лежат в инфекционных госпиталях с диагнозом «коронавирусная инфекция», остальные переносят вирус в легкой форме, поэтому получают лечение на дому. Еще около 200 человек остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.

Традиционно по количеству новых зараженных за сутки лидирует Липецк, в районах вирус регистрируют все меньше. Стабильно новых зараженных выявляют в Ельце и Елецком районе, в также в Грязинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU