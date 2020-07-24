Липчанке не хотели платить зарплату после новости о ее беременности

24 Июль 2020 2020-07-24T15:42:22+03:00

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Липецкий областной суд восстановил в правах липчанку, которой перестали выплачивать зарплату во время беременности. Дело в порядке апелляции рассмотрели в минувшую среду, 22 июля. Женщина работала бухгалтером в организации, занимающейся оптовой торговлей зерном, производством мукомольной и крупяной промышленности, пестицидов. Зарплату липчанке переводили на карту.

В марте прошлого года работница сообщила начальству о своей беременности. Больше платы за свою работу она не получала. А в апреле офис и вовсе закрылся. На звонки работодатель не отвечал. Липчанка написала 4 письма в головной офис в Краснодар. В ответ лишь тишина.

Пока женщина работала, организация поменяла свое наименование. Работодатель утверждал, что новая компания не заключала с ней новый трудовой договор. Однако, в тот момент деньги на карту перечислялись. В организации объяснили, что это была материальная помощь сотрудникам бывшей фирмы. Но суд пришел к выводу, что это – зарплата. К тому же, организация не предоставила суду доказательств, что липчанка не являлась их сотрудницей. Женщина же собрала все квитанции об оплате, отчислениях и рабочие переписки.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в октябре 2019 года суд взыскал с компании зарплату за полгода работы, а также компенсацию за ее задержку и моральный вред. Общая сумма – 129 тыс. рублей. Но организация подала апелляционную жалобу. Суд оставил решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU