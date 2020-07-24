В Липецке ищут водителя, который сбил лося на трассе и сбежал

24 Июль 2020 2020-07-24T14:45:23+03:00

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ДТП с участием крупного дикого зверя произошло на Тамбовской трассе в Грязинском районе Липецкой области 22 июля. Там в темное время суток кто-то не заметил на дороге и сбил крупного лося. Кадры с умирающим зверем разместили в сети проезжавшие мимо очевидцы.

На записи видно, как тяжело травмированное животное лежит у трассы на обочине и пытается встать, но безуспешно. Как сообщили очевидцы, вскоре после этих кадров крупное копытное скончалось. На место вызвали сотрудников полиции, а те сообщили в охотнадзор.

Трасса Орел-Тамбов 310км, сбили лося .vk.com/myregion48

Кстати, на том участке трассы есть предупреждающий дорожный знак «Дикие животные». То есть водители должны это учитывать и быть внимательней. Кто сбил крупного зверя и на какой машине, пока неизвестно, водитель скрылся с места ДТП.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, виновника аварии сейчас ищут.

– По данному факту вынесено определение по статье 12.27 КоАП РФ – оставление места ДТП, – пояснили в пресс-службе, – Мероприятия по розыску водителя и транспортного средства продолжаются.

Помимо лишения прав за оставление места ДТП, водителю также грозит крупный штраф за нанесенный природе ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU