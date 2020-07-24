В Липецке загорелась крыша недостроенного дома

24 Июль 2020 2020-07-24T18:28:19+03:00

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В эту пятницу, 24 июля, в Липецке произошел пожар. На улице Кирова вспыхнул недостроенный особняк. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 16.17. Прибыв на место они увидели, что полыхает кровля дома.

В Липецке вспыхнула кровля особнякаФото: Предоставлено "КП"

В небо до сих пор поднимается густой дым, который виден из разных точек города. Пожарные продолжают бороться с огнем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших и погибших, к счастью, нет. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

В Липецке горит крыша недостроенного дома.

Спасатели просят липчан не забывать о правилах пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

В Липецке вспыхнула кровля особняка

ИСТОЧНИК KP.RU