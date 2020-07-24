2020-07-24T18:28:19+03:00
Происшествия

В Липецке загорелась крыша недостроенного дома

С места пожара валит густой дым [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке вспыхнула кровля особнякаВ Липецке вспыхнула кровля особнякаФото: Предоставлено "КП"
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 24 июля, в Липецке произошел пожар. На улице Кирова вспыхнул недостроенный особняк. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 16.17. Прибыв на место они увидели, что полыхает кровля дома.

В Липецке вспыхнула кровля особняка Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке вспыхнула кровля особнякаФото: Предоставлено "КП"

В небо до сих пор поднимается густой дым, который виден из разных точек города. Пожарные продолжают бороться с огнем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших и погибших, к счастью, нет. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

В Липецке горит крыша недостроенного дома.

Спасатели просят липчан не забывать о правилах пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

В Липецке вспыхнула кровля особняка

В Липецке вспыхнула кровля особняка

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
В выходные 15 улиц Липецка останутся без холодной воды
В Липецке загорелась крыша недостроенного дома
Рейд по тонировке в Липецке: автоинспекторы оштрафовали 142 водителей
Сервис «Деловые поездки» от Сбербанка доступен в Черноземье
В Липецке ищут водителя, который сбил лося на трассе и сбежал
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 24 июля 2020 года составило: за сутки выписали 30 человек
Липчанке не хотели платить зарплату после новости о ее беременности
Ночью в Липецке перекроют участок дороги на Соколе
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 24 июля 2020 года: 12 новых случаев COVID-19
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Липецке «Субару» влетела в столб – погибли молодой водитель и подросток
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 июля достигло почти 3500 человек
Во время уборки урожая под Липецком сгорело поле с пшеницей
В Липецке с деревьев снимают рекламные вывески
В Липецке из-за ремонтных работ изменятся маршруты семи автобусов
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Липецкой области
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июля 2020 года достигло 4 448 человек
В Липецке 17-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП с иномаркой
На липецком Городище вандалы сломали карусели и испортили велопарковку
Под Липецком на трассе сбили лося
В Липецке за 118 млн рублей рекультивируют мусорный полигон "Орлиный лог"
В Липецке для выпускников выступит музыкальная группа и прогремит салют
С помощью Сбербанка безналичной оплатой проезда в общественном транспорте уже воспользовались миллиард раз
В Липецке после ливня затопило дороги
Пожар в Липецке: внутри горящей бани нашли газовый баллон