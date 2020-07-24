В выходные 15 улиц Липецка останутся без холодной воды

24 Июль 2020 2020-07-24T19:26:08+03:00

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В эти выходные некоторые липчане останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". В субботу, 25 июля, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в домах №88, 90, 92, 94, 94б и 96а по улице Космонавтов. Воду подвезут к дому №90.

В воскресенье, 26 июля, с 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по адресам: улица 3 Сентября,5, 26; Флерова, 1, 1/1, 15; Герцена, 15; 30 лет ВЛКСМ, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2а/81, владение 2, 11, строение 2а; Никитина, 1б, 14; Тимирязева, владение 4; Чехова, 2а, 8, 10; Волгоградская, 35г/владение 2-5. На тот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улице Чехова. Воду липчане смогут набрать у дома №44 по улице Чехова.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Володарского, Воровского, Чкалова, Депутатская, переулок Вишневой, Фруктовый. Воду подвезут к дому №40 по улице Володарского.

Дополнительную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU