В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

24 Июль 2020 2020-07-24T19:48:06+03:00

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В Липецке ищут пенсионера. 73-летний Сорокин Александр Митрофанович пропал в минувший четверг, 23 июля. Около 17.30 он ушел из дома по улице Юношеская. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет: куртка черного цвета, синие джинсы, черные туфли.

Особые приметы: татуировка на пальце руки.

Просьба ко всем, кто видел Александра Сорокина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU