В Липецке владелица несуществующего интернет магазина обманула 7 женщин

25 Июль 2020 2020-07-25T22:08:12+03:00

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В Липецке перед судом предстанет 32-летняя женщина, которую обвиняют в мошенничестве. По данным полиции, дама создала в соцсетях страницу с которой «продавала» женскую и детскую одежду, и другие несуществующие товары.

Помимо заманчивых цен, женщина обещала покупателям быструю доставку и хорошее качество товара. В действительности, как позже выяснилось, никакого товара не было. Жертвами аферистки стали 6 липчанок и одна жительница Воронежа. Женщины списывалась с продавцом, заказывали нужную вещь и переводили деньги на карту. Всего отдали 31 000 рублей, но купленные вещи так и не увидели. Для каждого клиента находились свои отговорки, чаще всего дама ссылалась на слишком маленькую сумму заказа. Убеждала покупателей, что чем больше сумма заказа – тем быстрее доставка. Некоторые ждали больше года.

По версии следствия, дама просто брала деньги и даже не пыталась заказывать и пересылать товар. Дело передали в суд. За мошенничество, по части 2 статьи 159 УК, женщине грозит минимум штраф, максимум – до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU