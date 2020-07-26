К 26 июля в Липецкой области заразились коронавирусом 14 человек

26 Июль 2020 2020-07-26T12:04:15+03:00

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В Липецкой области за минувшие сутки выявили 14 новых случаев Covid-19. Об этом сообщил региональный оперштаб 26 июля. Такой же прирост инфицированных был зарегистрирован и накануне.

Всего в регионе зафиксировали 4 488 зараженных коронавирусной инфекции. Справились с вирусом и выздоровели 3548 человек. Накануне выписали 31 переболевшего Covid-19. Жертвой вируса стал 21 человек.

22 июля оперштаб сообщил о смерти 65-летнего мужчины. Он лежал в инфекционном госпитале с вызванной коронавирусом двусторонней полисегментарной пневмонией. Лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы, также тяжело протекала внебольничная пневмония. Официально смерть наступила в результате прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

ИСТОЧНИК KP.RU