2020-07-26T17:13:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке на 26 июля: продолжают лечение 915 человек

За сутки выздоровели четыре человека
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние сутки в регионе зафиксировали 14 случаев коронавируса. Распределение зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - шесть, Елец и район - по одному, Грязинский район - три, Долгоруковский район - один, Липецкий - два.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 4488 случаев новой коронавирусной инфекции. 3552 человек выздоровели, сегодня еще четверо завершили лечение. 21 человек умер. 915 - на лечении.

По состоянию на 26 июля в больницах находятся: 229 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 145 - с подозрением на вирус, получают лечение на дому 686 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке на 26 июля: продолжают лечение 915 человек
К 26 июля в Липецкой области заразились коронавирусом 14 человек
В Липецке владелица несуществующего интернет магазина обманула 7 женщин
В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
В выходные 15 улиц Липецка останутся без холодной воды
В Липецке загорелась крыша недостроенного дома
Рейд по тонировке в Липецке: автоинспекторы оштрафовали 142 водителей
Сервис «Деловые поездки» от Сбербанка доступен в Черноземье
В Липецке ищут водителя, который сбил лося на трассе и сбежал
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 24 июля 2020 года составило: за сутки выписали 30 человек
Липчанке не хотели платить зарплату после новости о ее беременности
Ночью в Липецке перекроют участок дороги на Соколе
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 24 июля 2020 года: 12 новых случаев COVID-19
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Липецке «Субару» влетела в столб – погибли молодой водитель и подросток
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 июля достигло почти 3500 человек
Во время уборки урожая под Липецком сгорело поле с пшеницей
В Липецке с деревьев снимают рекламные вывески
В Липецке из-за ремонтных работ изменятся маршруты семи автобусов
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Липецкой области
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июля 2020 года достигло 4 448 человек
В Липецке 17-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП с иномаркой
На липецком Городище вандалы сломали карусели и испортили велопарковку
Под Липецком на трассе сбили лося
В Липецке за 118 млн рублей рекультивируют мусорный полигон "Орлиный лог"
В Липецке для выпускников выступит музыкальная группа и прогремит салют
С помощью Сбербанка безналичной оплатой проезда в общественном транспорте уже воспользовались миллиард раз
В Липецке после ливня затопило дороги
Пожар в Липецке: внутри горящей бани нашли газовый баллон