Коронавирус в Липецке на 26 июля: продолжают лечение 915 человек

26 Июль 2020 2020-07-26T17:13:03+03:00

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За последние сутки в регионе зафиксировали 14 случаев коронавируса. Распределение зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - шесть, Елец и район - по одному, Грязинский район - три, Долгоруковский район - один, Липецкий - два.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 4488 случаев новой коронавирусной инфекции. 3552 человек выздоровели, сегодня еще четверо завершили лечение. 21 человек умер. 915 - на лечении.

По состоянию на 26 июля в больницах находятся: 229 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 145 - с подозрением на вирус, получают лечение на дому 686 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU