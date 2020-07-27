В центре Липецка «Мерседес» влетел в цветочный кисок

27 Июль 2020 2020-07-27T09:35:24+03:00

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Авария произошла в воскресенье днем, 26 июля, на площади Франценюка в Липецке. Там не справился с управлением водитель красного «Мерседеса». Машина выехала с проезжей части на пешеходную зону и впечаталась в киоск с цветами напротив ДК.

ДТП на проспекте Мира.

Павильон покосился, но устоял. А вот иномарка получила серьезные повреждения. На машине разбился бампер, смяло капот, крылья и двери. По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» с номерами Московской области пытался уйти от столкновения с другим автомобилем и вырулил с проезжей части на тротуар.

Благо на пешеходной зоне в этот момент никого не было. Авария обошлась без пострадавших. Истинные причины ДТП и виновников происшествия установят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU