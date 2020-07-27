В Липецке на два дня закрыли проезд в районе проспекта Мира

27 Июль 2020 2020-07-27T10:47:41+03:00

Отрезок от проспекта до улицы Крупской будет закрыт до вечера 28 июля

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В Липецке перекрыли отрезок улицы Прокатная, пластиковые блоки с водой появились на отрезке от проспекта Мира до Улицы Крупской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт два дня, 27 и 28 июля. Ограничение движения связано с ремонтами работами.

Проезд должны открыть вечером 28 июля в 20.00. Объехать перекрытый в эти дни участок можно по улицам Невского и Расковой. В мэрии просят автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам, учитывать это обстоятельство и заранее выбирать пути объезда перекрытого участка.

Отметим, что с городским департаментом дорожного хозяйства и благоустройства в Липецке есть возможность связаться в instagram, куда можно направлять жалобы и предложения касательно дорожной сети города.

ИСТОЧНИК KP.RU