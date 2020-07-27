2020-07-27T13:41:05+03:00
Общество

В 13 лагерях Липецкой области стартовала первая смена

Там соблюдают жесткие санитарные нормы: сотрудников проверили на COVID-19, отменили родительские дни
Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 27 июля, стартовала первая смена в детских лагерях Липецкой области. Ребята смогут отдохнуть в 13 учреждениях. Палаточные лагеря, а также лагеря труда и отдыха будут закрыты.

Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, оздоровительная кампания пройдет в жестких санитарных условиях. Во всех лагерях установили бактерицидные излучатели. Есть запас антисептиков, бесконтактных термометров и средств индивидуальной защиты. Наполняемость лагерей уменьшили на 50%. Таковы требования Роспотребнадзора. Заезд проводится в один день. Межотрядные мероприятия отменили.

Медперсонал и сотрудники блока питания обязательно должны быть в масках. Всех сотрудников лагерей тестируют на коронавирус. Им запретили покидать территорию учреждений во время смены. Также отменили родительские дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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