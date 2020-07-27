В Липецком ГИБДД временно закрыли экзаменационное подразделение

27 Июль 2020 2020-07-27T15:57:15+03:00

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В Липецкой Госавтоинспекции изменился режим работы экзаменационного подразделения. Речь идет об инспекции по адресу: Липецк, улица Неделина, 2. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в настоящий момент там не меняют и не выдают водительские удостоверения. Экзамены по вождению не принимают.

Получить или заменить права липчане могут в других экзаменационных подразделениях региона. В Ельце - Московское шоссе, 18 "е". В Грязях - улица 2-я Чапаева, 7. В Усмани по улице Комарова, 4. В Тербунах по адресу: Советская, 1. В Чаплыгине - Горького, 114. В селе Становое - 50 лет Октября, 14. В Данкове - улица Мира, 54.

Пока в автоинспекции не назвали точной даты открытия подразделения в областном центре. Информацию должны сообщить позже.

ИСТОЧНИК KP.RU