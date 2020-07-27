2020-07-27T16:27:58+03:00
Происшествия

Уличный грабеж во дворе сняла камера наблюдения в Липецке

Грабитель резко выхватил телефон из рук и сбежал [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Уличное ограбление в Липецке попало в обзор камер наблюдения. Все случилось поздно вечером 23 июля в одном из дворов на улице Папина. Там к 21-летнему парню подошел незнакомый мужчина и попросил одолжить смартфон, якобы для того, чтобы вызвать такси. Незнакомец не внушил доверие, поэтому молодой человек «помогать» не стал.

Уличный грабеж в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Услышав отказ, прохожий резким движением выхватил телефон у парня из рук и бросился бежать по темным дворам. Липчанин пытался догнать грабителя, но тот оказался быстрее. После чего потерпевший написал заявление в полицию.

Камеры записали и грабеж и погоню, и сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили негодяя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 32-летний житель Липецка – мужчина нигде не работает и имеет судимости. Дело возбудили по части 1 статьи 161 УК – грабеж. Теперь рецидивисту грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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