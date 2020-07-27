Во вторник в Липецке отключат свет, горячую и холодную воду

27 Июль 2020 2020-07-27T19:17:56+03:00

В некоторых домах Липецка отключат воду, а также свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 28 июля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Леваневского, Волжская, Береговая, Санитарная, Лесопарковая, Пляжная, Парковая.

С 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат на Сырском Руднике: улицы Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31; Геологическая, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 2, 2а-2в, 7-12, 14-17, 4, 4а, 4б, 6, 6а; Металлистов, 4, 4а, 4в, 4г; Монтажников, 3а, 5, 6/1; переулок Рудный, 1-7, 9, 11, 13, 15, 17, 9а; Ударников, 5, 8-11, 10а, 12а, 7а, 8/1-8/3; Юношеская, 10, 11, 12в, 14, 16, 18, 19, 21, 23а, 21а.

С 9 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Московская, 111, 117, 119, 119а, 232, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; Кувшинова, 7, 10. Воду подвезут к дому №119 по улице Московская.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицаСтуденовская, 25, 27, 29, 27а, 31; Карьерная, 2; 9 Января, 1а; Горняцкая, 1-4, 6; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 26; 30 лет Октября, 2, 6, 8; 4 Пятилетка, 1, 5-8, 10. В частном секторе - улицы Кротевича, Шкатова, 18-24; 30 лет Октября, 1-24. На тот же период времени воду отключат по улицам Ю. Натуралистов, 3, 7; Доватора, 7, 9, 7а, 5а, 3а, 11а, 4а ст. 2, 2а; проспект Победы, 18, 22а, 70б, 72, 72а, 74; Айвазовского, 7.

Воды липчане смогут набрать по адресам: Студеновская, 25; Шкатова, 3; Айвазовского, 7; Кузьминская, 1а.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Северный рудник и Кузьминская. Воду подвезут к дому №1а по улице Кузьминская.

Более подробно об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU