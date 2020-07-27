2020-07-27T19:30:18+03:00
Общество

Во вторник в Липецке до +31 градуса и без дождей

В регион на несколько дней ворвется жара
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова жаркоВ Липецке снова жаркоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 28 июля, в Липцекой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла.

Днем в регионе прогреется до +31 градуса. Ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 750 мм рт.ст.

В среду, 29 июля, в Липецке будет жарко. Ночью до 17 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +30 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на южный 4-6 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 748 мм рт.ст.

Долгота дня - 15 часов 42 минуты. Восход в 4.36. Заходит солнце в 20.18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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