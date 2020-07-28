Средняя зарплата в Липецкой области за год выросла до 35 373 рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T10:05:42+03:00

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Средняя номинальная зарплата в Липецкой области выросла за год на 5.5%. По данным Липецкстата, средняя оплата труда в регионе, исходя из начисления с января по май 2020 года, составила 35373.3 рубля. Реальная зарплата, с вычетом обязательных расходов и платежей, поднялась менее существенно – она составила 102.7% к уровню того же периода 2019 года.

Традиционно самые высокие зарплаты в Липецкой области у металлургов. Еще высокие зарплаты в сферах производства табака, лекарств, компьютеров, бумаги, электронных и оптических изделий, химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, топлива, электроэнергии, в сфере информации и связи, страхования и в добыче полезных ископаемых. Зарплаты в перечисленных сферах превышают среднюю по региону в 1.9 – 1.1 раза.

Самые низкие зарплаты в в сферах производства мебели, кожи, текстиля, в гостиничном бизнесе и общепите, в полиграфии, административной деятельности и в сфере дополнительных услуг. Их зарплаты составляют 34 – 66% от среднего показателя.

Работники сельского хозяйства получают ниже среднего – 98% от средней зарплаты. В сфере образования, здравоохранения и социальных услуг зарабатывают 84 и 92% от средней оплаты труда. По данным на начало месяца долгов по зарплате в регионе не было.

ИСТОЧНИК KP.RU