В Липецке на пешеходном переходе сбили подростка на велосипеде

28 Июль 2020 2020-07-28T12:44:19+03:00

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В Липецкой области за сутки в авариях пострадали два велосипедиста. Первая авария произошла в 18.30 в в селе Косыревка на улице Ленина. Там сбили 18-летнюю девушку на велосипеде «Стэлс». Водитель сбежал с места ДТП, бросив сбитую велосипедистку на дороге – девушка попала в больницу. Водителя и автомобиль сейчас ищут, сбежавшему грозит до 15 суток или лишение прав.

Чуть позже в 20.35 на проспекте 60 лет СССР рядом с парком Победы 32-летний водитель «Калины» сбил 16-летнего парня, который переезжал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Подростка увезли в больницу.

В тот же день в переулке Ростовский упал мотоцикл «Мотоленд» с двумя пассажирами – мужчинами 36 и 38 лет. Обоих увезли в больницу, но позже отпустили. Кто был за рулем мотоцикла, пока так и не выяснили.

Наиболее крупная авария произошло ночью, в 1.10, на улице Гагарина. 21-летний парень за рулем «Форд-Фьюжен» влетел в «Тойоту-Камри» и «Волгу». Пострадал сам водитель «Форда» и 24-летняя пассажирка «Тойоты». Девушку положили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU