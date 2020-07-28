В Липецке готовятся открыть библиотеки: после читателей книги будут отправлять на карантин

28 Июль 2020 2020-07-28T12:43:52+03:00

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В Липецке с переходом к третьему этапу снятия ограничений готовятся открыть библиотеки. Но некоторые правила все же останутся. Например, запрет на массовые мероприятия пока не сняли, поэтому и в залах много людей быть не должно. Нельзя будет просто прийти и выбрать нужную книгу – литературу придется заказывать по телефону, а затем забирать. Или можно попросить библиотекаря отобрать книги нужного жанра и на месте выбрать что-то из предложенного.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в зависимости от площади зала одновременно в библиотеке могут находиться не больше 6-10 посетителей. После каждого читателя книги будут отправлять на какое-то время на обсервацию. Новые поступления также несколько дней будут хранить в отдельных помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU