2020-07-28T13:32:30+03:00
Общество

Под Липецком археологи нашли родовую печать иранских народов

Осколок тамги первых веков нашей эры обнаружили в Добровском районе
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком нашли родовую печать иранских народовПод Липецком нашли родовую печать иранских народовФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецкой области нашли редкую для края находку. Ученые липецкой общественной организации "Археологические исследования" возле села Преображеновка Добровского района обнаружили осколок тамги. Это родовая фамильная печать. Предположительно, первых веков нашей эры, которая была распространена у иранских народов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе это третья подобная находка.

Во время экспедиции также провели археологические исследования разрушающихся стоянок древних людей. Ученые обнаружили два поселения эпохи бронзы. Нашли несколько сотен археологических предметов. Кстати, исследования проводятся в рамках проекта "По следам древнего человека". Липчане получили президентский грант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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