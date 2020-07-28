Под Липецком археологи нашли родовую печать иранских народов

28 Июль 2020 2020-07-28T13:32:30+03:00

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В Липецкой области нашли редкую для края находку. Ученые липецкой общественной организации "Археологические исследования" возле села Преображеновка Добровского района обнаружили осколок тамги. Это родовая фамильная печать. Предположительно, первых веков нашей эры, которая была распространена у иранских народов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе это третья подобная находка.

Во время экспедиции также провели археологические исследования разрушающихся стоянок древних людей. Ученые обнаружили два поселения эпохи бронзы. Нашли несколько сотен археологических предметов. Кстати, исследования проводятся в рамках проекта "По следам древнего человека". Липчане получили президентский грант.

ИСТОЧНИК KP.RU