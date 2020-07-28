28 Июль 2020 2020-07-28T16:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла в этот вторник, 28 июля, под Липецком. У садоводческого товарищества "Дачный-5" столкнулись "Шкода" и "ВАЗ-2107".

Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД, водитель "ВАЗ-2106" притормозил, чтобы повернуть. Сзади него ехала 33-летняя женщина за рулем "Шкоды". Автоледи решила объехать машину и двинулась по встречке. Там она лоб в лоб столкнулась с "ВАЗ-2107".

От удара "семерка" вылетела в кювет. Автомобили получили серьезные повреждения. 23-летний водитель отечественной машины погиб на месте. Женщину из иномарки с травмами госпитализировали.

Автоинспекторы просят липчан строго соблюдать правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Шкода" и "ВАЗ": погиб 23-летний парень.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU