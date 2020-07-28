2020-07-28T18:17:49+03:00
Общество

В зоопарке Липецка подрастают детеныши ягуаров

У пары Чипа и Эстреллы родились два черных котенка и один пятнистый
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком зоопарке пополнение. У пары ягуаров черного Чипа и пятнистой Эстреллы родились малыши: два черных котенка и один классического окраса. В этот вторник, 28 июля, им исполнился месяц.

Как сообщили в пресс-службе зверинца, детеныши очень любопытные и начали выползать из домика. Но осторожная мама-ягуар заносит их обратно. Семейство расположилось в "Зимнем саду". Уже скоро ягуарчики отправятся в другие зоопарки России.

Также детки родились у винторогих козлов, дагестанских туров, голубых баранов, европейских муфлонов, камерунских и англо-нубийских коз, у пары европейских ланей. Пернатые тоже не отстают. У гусей, индюков, павлинов и уток-мандаринок вылупились птенцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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