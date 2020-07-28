В среду 7 улиц Липецка останутся без света, 3 без горячей и 27 без холодной воды

28 Июль 2020 2020-07-28T18:34:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 июля, в некоторых домах Липецка отключат свет, горячую и холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся жители дома №57 по улице Октябрьская. На этот же период времени свет погаснет в Сселках: улицы Листопадная, Сокольская, Пакровская, Жемчужная, Ракитина, Кирова.

С 9 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат по адресам: улица Центральная, 6-12, 14-16, 20; 40 лет Октября, 23а, 29а; Дружбы, 32.

С 10 утра до 5 часов вечера холодная вода перестанет поступать липчанам, проживающим в поселке Дачный: улицы Центральная, Ярославская, Бригадная, Фабричная, Ладыгина, Светлова, Локомотивная, Череповецкая, Шаумяна, 1-я Лесная, Артема, Тихая, Железногорская, Патриотическая, Добровская, Комсомольская, Бурлакова, Дачный, Писарева, Постышева, Олимпийская, Варшавская, Зорге, Станция Казинка, 28; 28а; Асфальтная, 33а, 111, 115а, 113, 111а; Привокзальная, 56; 101.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в домах №5, 10а, 12а и 20 по улице Ударников.

Подвоз воды по заявкам жителей. Подробная информация об отключениях по телефону 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU