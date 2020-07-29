2020-07-29T09:45:40+03:00
Происшествия

Липчанину грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Мужчину в неадекватном состоянии задержали в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке задержали мужчину с наркотикамиВ Липецке задержали мужчину с наркотикамиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Правобережном округе Липецка правоохранители задержали молодого человека. Мужчина неадекватно себя вел, чем и привлек внимание сотрудников ППС. Его доставили в дежурную часть. Там липчанина досмотрели и обнаружили наркотики. Опасное вещество изъяли. Всего 0,55 грамм синтетического наркотического средства.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность задержанного. Им оказался 30-летний ранее судимый гражданин. Он сообщил, что купил наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ". Максимальное наказание по данной статье - до 3 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и град
На Набережной для липецких выпускников выступит репер из Санкт-Петербурга
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 июля 2020 года: заболели 12 человек
Съемки фильма в Липецке: Ирина Пегова оценила чистоту города, а Монеточка влюбилась в мед молодого пасечника
Липчанину грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков
Липчан предупреждают о высокой пожароопасности
В среду 7 улиц Липецка останутся без света, 3 без горячей и 27 без холодной воды
В зоопарке Липецка подрастают детеныши ягуаров
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Шкода" и "ВАЗ": погиб 23-летний парень
В Липецке вандалы испортили памятник художнику Виктору Сорокину
Выпускники Усмани попрощались со школой
Под Липецком археологи нашли родовую печать иранских народов
В Липецке готовятся открыть библиотеки: после читателей книги будут отправлять на карантин
В Липецке на пешеходном переходе сбили подростка на велосипеде