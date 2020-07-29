Липчанину грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

29 Июль 2020 2020-07-29T09:45:40+03:00

В Липецке задержали мужчину с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Мужчину в неадекватном состоянии задержали в Липецке

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В Правобережном округе Липецка правоохранители задержали молодого человека. Мужчина неадекватно себя вел, чем и привлек внимание сотрудников ППС. Его доставили в дежурную часть. Там липчанина досмотрели и обнаружили наркотики. Опасное вещество изъяли. Всего 0,55 грамм синтетического наркотического средства.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность задержанного. Им оказался 30-летний ранее судимый гражданин. Он сообщил, что купил наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ". Максимальное наказание по данной статье - до 3 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU