Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 июля 2020 года: заболели 12 человек

29 Июль 2020 2020-07-29T11:16:04+03:00

Еще 12 человек заболели коронавирусом в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке на эту среду, 29 июля, достигло 4 522. Столько человек заболели новой инфекцией в регионе за все время пандемии. По данным областного оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 липчан. Напомним, что в прошедший вторник COVID-19 выявили у 11 жителей региона. Большинство зараженных оказалось в Липецке - 6 человек. Остальные заболевшие из Тербунского, Елецкого, Грязинского и Липецкого районов.

Справились с болезнью 3 569 липчан. Еще 920 продолжают лечение. Около 700 пациентов медики наблюдают на дому. У них легкая форма коронавируса. Остальных пришлось положить в больницу.

Под подозрением на выделение вируса находятся 149 жителей Липецкой области. Не удалось спасти 21 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

ИСТОЧНИК KP.RU