На Набережной для липецких выпускников выступит репер из Санкт-Петербурга

29 Июль 2020 2020-07-29T12:04:37+03:00

Праздник прощания со школой пройдет на нескольких площадках города

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В эту пятницу, 31 июля, юные липчане отпразднуют выпускной. Напомним, "Липецкие зори" отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому выпускники решили сами организовать себе торжество.

В Быхановом саду установят яркие фотозоны. Там и начнется праздник. Вчерашние школьники поздравят друг друга. Для них выступят диджеи и музыкальные группы. Выпускники прогуляются по холмам Театральной площади драматического театра.

Затем липчане отправятся на Набережную. Там пройдет кульминация праздника - выступит рэпер VERBEE, начнутся танцы. Завершится выпускной красочным фейерверком.

Как стало известно "КП-Липецк", ребят пропустят на площадки по специальным браслетам. Следить за порядком будут полицейские и представители ЧОП.

ИСТОЧНИК KP.RU