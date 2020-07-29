На Набережной для липецких выпускников выступит репер из Санкт-Петербурга
В эту пятницу, 31 июля, юные липчане отпразднуют выпускной. Напомним, "Липецкие зори" отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому выпускники решили сами организовать себе торжество.
В Быхановом саду установят яркие фотозоны. Там и начнется праздник. Вчерашние школьники поздравят друг друга. Для них выступят диджеи и музыкальные группы. Выпускники прогуляются по холмам Театральной площади драматического театра.
Затем липчане отправятся на Набережную. Там пройдет кульминация праздника - выступит рэпер VERBEE, начнутся танцы. Завершится выпускной красочным фейерверком.
Как стало известно "КП-Липецк", ребят пропустят на площадки по специальным браслетам. Следить за порядком будут полицейские и представители ЧОП.
ИСТОЧНИК KP.RU