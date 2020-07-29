МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и град
Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о грозе. Погода может испортиться к вечеру. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с 18.00 этой среды, 29 июля, до 18.00 четверга, 30 июля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха составит 15-20 градусов выше ноля. Днем в четверг дожди, местами грозы. В некоторый районах Липецкой области ливни и град. Ветер западный 5-10 м/с. Во время грозы порывы могут усилиться до 18 м/с. Столбик термометра поднимется до +30 градусов.
В случае происшествия звонить по номеру "112".
ИСТОЧНИК KP.RU