МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и град

29 Июль 2020 2020-07-29T15:04:44+03:00

Погода может испортиться уже к вечеру

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Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о грозе. Погода может испортиться к вечеру. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с 18.00 этой среды, 29 июля, до 18.00 четверга, 30 июля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха составит 15-20 градусов выше ноля. Днем в четверг дожди, местами грозы. В некоторый районах Липецкой области ливни и град. Ветер западный 5-10 м/с. Во время грозы порывы могут усилиться до 18 м/с. Столбик термометра поднимется до +30 градусов.

В случае происшествия звонить по номеру "112".

ИСТОЧНИК KP.RU