В Липецке из-за полумарафона перекроют центр города

29 Июль 2020 2020-07-29T14:36:05+03:00

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Во время Липецкого полумарафона в центре города перекроют движение. Мероприятие состоится в воскресенье, 2 августа.

С 7 часов утра и до окончания забега от транспорта освободят площадь Соборную, Плеханова, Авиаторов, улицу Зегеля, Плеханова, Гагарина, Космонавтов, Терешковой, Гагарина у Железнодорожного вокзала, пересечение улиц Терешковой и 8 Марта, Интернациональная. По этим улицам пробегут участники полумарафона. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на перекрытых участках будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Напомним, что во время забега предусмотрят необходимые меры безопасности. Организаторы сократили число участников - было 3 тыс. человек, стало 1800. Перед стартом бегунам измерят температуру. У кого она будет выше 37 градусов, отправят в медучреждение. Для волонтеров и организаторов ввели масочный режим. В Стартовом городке гостям раздадут средства защиты. На трассах установят антисептики для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU