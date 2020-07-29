Под Липецком рыбаки подрались с браконьером: мужчина скончался

29 Июль 2020 2020-07-29T15:18:38+03:00

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Поздно вечером 19 июля в Липецкой области произошла трагедия. По версии следствия, двое мужчин 57 и 59 лет рыбачили в селе Синий Камень Тербунского района. На противоположный берег водоема приехали еще двое мужчин. Они развернули сети. Рыбаки пригрозили, что сообщат о браконьерстве в полицию.

Тогда нарушители приплыли к ним на лодке и начали выяснять отношения. На берег сошел 32-летний незнакомец. Он был пьян. Во время конфликта приятели-рыбаки несколько раз ударили браконьера по голове. Мужчине пришлось спасаться бегством. Он попытался переплыть пруд, но до берега так и не добрался. После поисков его знакомый заявил о произошедшем в органы. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тело с закрытой черепно-мозговой травмой нашли в пруду спустя трое суток.

В отношении рыбаков возбуждили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Они признали вину и подтвердили свои показания на месте происшествия. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU