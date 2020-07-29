2020-07-29T15:52:50+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина заплыл далеко от берега и чуть не утонул

На помощь ему пришли спасатели
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком спасатели доставили на берег утопающегоПод Липецком спасатели доставили на берег утопающегоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 28 июля, в Липецкой области чуть не утонул мужчина. Происшествие случилось в Грязях. Днем 49-летний местный житель отдыхал у водоема. Он решил окунуться в воду, но заплыл далеко от берега. Выбившись из сил, отдыхающий понял, что не сможет вернуться обратно. К счастью, он успел позвать на помощь.

На его крики откликнулись спасатели. Они быстро домчались на катере до утопающего и бросили ему спасательный круг. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, несчастного доставили на берег, оказали медицинскую помощь. А затем напомнили мужчине правила поведения на воде. А именно, не заплывать дальше буйков. Не лезть в воду с незнакомым дном, а также в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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