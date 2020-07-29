2020-07-29T16:42:05+03:00
Происшествия

Банда из Подмосковья распространяла фальшивые деньги в магазинах Липецка

Два парня и девушка сбывали купюры достоинством 5000 рублей [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали банду фальшивомонетчиков из Подмосковья. Фальшивые пятитысячные купюры внезапно начали всплывать в нескольких магазинах города в этом месяце. Обо всех фактах продавцы сообщали в полицию и вскоре сотрудники управление экономической безопасности и противодействия коррупции вычислили тех, кто распространяет подделки.

Москвичи сбывали в Липецке фальшивые деньги.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Злодеи попались на камеры наблюдения в нескольких магазинах. Их задержали полицейские вместе с силовиками Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемые двое мужчин, 25 и 26 лет, и одна 25-летняя женщина. Все жители Подмосковья.

В ходе следствия изъяли 8 купюр по 5000 рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 186 – изготовление и сбыт поддельных денег. Подозреваемых, чтобы не сбежали, на время следствия заключили под стражду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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